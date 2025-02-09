بسبب أشخاص "وهميين".. ماسك يتهم وزارة الخزانة بتبديد 100 مليار دولار سنويًا

وكالات

قال رئيس وزارة الكفاءة الحكومية الأمريكية المستحدثة، الملياردير إيلون ماسك، اليوم الأحد، إن وزارة الخزانة تقدم ما يزيد عن 100 مليار دولار سنويا لأشخاص "وهميين".

وفي تغريدة على حسابه بمنصة "إكس"، قال ماسك: "أخبروني أمس أنهم يدفعون ما يزيد عن 100 مليار دولار كاستحقاقات لأشخاص لا يمتلكون رقما شخصيا للتأمين الاجتماعي، أو حتى بطاقة هوية مؤقتة.. إذا ثبتت صحة الأمر، فإنه يثير الشبهات".

وأشار ماسك، إلى أنه سأل عما إذا كان أحد بوزارة الخزانة الامريكية يعرف ولو بشكل تقريبي نسبة المدفوعات التي لا تُعد احتيالا واضحا لا يقبل الشك، موضحا أنه الجميع اتفق على أن ما يقرب من نصف المدفوعات، ما يقارب 50 مليار دولار سنويا أو مليار دولار أسبوعيا، تعتبر احتيالا.

وأكد ماسك على أنه يجب معالجة تلك القضية، لافتا إلى أنه تقرر خلال المناقشات بين وزارة الكفاءة الحكومة ووزارة الخزانة، أن يتم تصنيف المدفوعات بشكل خاص لفحصها في وقت لاحق، كما سيتم توضيح أغراض المدفوعات.

كذلك، أوضح الملياردير الأمريكي، أنه ستُوضع قائمة بالجهات التي يُحظر تحويل الأموال إليها؛ إذ من الممكن أن تكون متورطة في عمليات احتيال أو أشخاص توفوا بالفعل أو تربطهم صلة بتنظيمات إرهابية.

ونوّه ماسك، إلى أن تلك التعديلات سيتم اعتمادها ن قبل وزارة الخزانة، وليس وزارة الكفاءة الحكومية التي يترأسها.

وكان الرئيس دونالد ترامب، أمر بإنشاء وزارة الكفاءة الحكومية، بهدف تدقيق نفقات الميزانية الأمريكية وترشيد النفقات غير الضرورية.

ويسعى ماسك الذي عيّنه ترامب لرئاسة الوزارة المستحدثة، إلى ترشيد نفقات الميزانية الأمريكية بنحو تريليوني دولار.