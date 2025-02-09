الجيش اللبناني: نواصل الرد بأسلحة مناسبة على إطلاق القذائف من سوريا

وكالات

قال الجيش اللبناني في بيان، اليوم الأحد، إن وحداته تواصل الرد بأسلحة مناسبة على إطلاق القذائف من سوريا على مناطق لبنانية عند الحدود الشرقية.

وأوضح الجيش اللبناني، انه ينفذ تدابير أمنية استثنائية على امتداد الحدود الشرقية يتخللها تركيز نقاط مراقبة وتسيير دوريات، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات المناسبة على الحدود مع سوريا وفقا للتطورات.

‌‏وأفادت تقارير إعلامية، أمس السبت، بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون أصدر أوامر للجيش بالرد على مصادر النيران القادمة من الأراضي السورية.

‌‏وقال الجيش اللبناني في بيان، إنه أصدر تعليمات للوحدات العسكرية على الحدود الشمالية والشرقية بالرد على مصادر النيران التي تطلق من الأراضي السورية.

وتعرضت بلدة لبنانية لقصف مدفعي مصدره منطقة ريف القصير السورية.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، "تعرضت بلدة قنافذ اللبنانية على الحدود الشمالية لمدينة الهرمل لقصف مدفعي مصدره ريف القصير بعد هدوء استمر طوال الليل".

وكانت اشتباكات اندلعت قبل أيام عند الحدود الشمالية الشرقية اللبنانية السورية بين قوات الأمن السورية وعشائر لبنانية أدت إلى سقوط عدد من الضحايا والإصابات وعمليات خطف متبادلة.