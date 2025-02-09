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العاهل الأردني يبدأ زيارته إلى أمريكا اليوم ويلتقي ترامب الثلاثاء

05:38 م الأحد 09 فبراير 2025

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

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وكالات

قال الديوان الملكي الأردني في بيان، اليوم الأحد، إن الملك عبدالله الثاني يبدأ اليوم زيارته للولايات المتحدة الأمريكية ويلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء

وأشار الديوان الملكي الأردني، إلى أن الملك عبدالله الثاني اجتمع اليوم بوزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث.

وقبل أيام، قالت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير الجاري.

وأشارت الوكالة الأردنية، إلى أن اللقاء يأتي على ضوء دعوة رسمية تلقاها العاهل الأردني من الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي.

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