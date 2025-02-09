الأمم المتحدة: تجنبنا المجاعة بغزة إلى حد كبير والهدنة مفتاح الاستقرار

القاهرة - (أ ب)

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، اليوم الأحد، إنه تم تجنب المجاعة في غزة إلى حد كبير مع تدفق المساعدات إلى القطاع خلال الهدنة الهشة، لكنه حذر من أن الخطر قد يعود سريعا إذا انهارت الهدنة.

وتحدث فليتشر حصريا لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) بعد زيارة استمرت يومين إلى غزة، حيث دخلت مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية يوميا منذ بدء الهدنة في 19 يناير.

وذكر فليتشر في القاهرة: "أعتقد أن خطر المجاعة تم تفاديه إلى حد كبير، مستويات الجوع الحاد انخفضت عما كانت عليه قبل الهدنة".

وجاءت تصريحاته وسط تزايد المخاوف بشأن إمكانية تمديد الهدنة، حيث يُفترض أن تبدأ محادثات حول مرحلتها الثانية الأكثر تعقيدا، وتجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى، التي تمتد لستة أسابيع، قد وصلت إلى منتصفها.

وبموجب الاتفاق، قالت إسرائيل إنها ستسمح بدخول 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بعد شهور من شكاوى مسؤولي الإغاثة من التأخير وانعدام الأمن، مما عرقل إدخال وتوزيع الغذاء والأدوية والمواد الأساسية الأخرى.

وقال مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن أكثر من 12 ألفا و600 شاحنة مساعدات دخلت غزة منذ بدء سريان الهدنة.

وحث فليتشر كلا من حركة حماس، التي أعادت فرض سيطرتها على القطاع سريعا بعد بدء الهدنة، وإسرائيل على الالتزام بالاتفاق الذي "أنقذ العديد من الأرواح".

وأوضح: "الأوضاع لا تزال مروعة، ولا يزال الأشخاص يعانون الجوع، إذا انهارت الهدنة، فستعود بسرعة تلك الظروف المشابهة للمجاعة مرة أخرى".

يُذكر أن العتبة المعترف بها دوليا لتصنيف المجاعة هي تسجيل حالتي وفاة أو أكثر يوميا لكل 10 آلاف شخص.