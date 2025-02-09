إعلام عبري: 19 عضوًا بالكنيست يطالبون نتنياهو بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية

وكالات

قالت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأحد، إن 19 عضوا في الكنيست قدموا طلبا إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء الخارجية والصحة والقضاء لانسحاب إسرائيل من منظمة الصحة العالمية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقع أمرا تنفيذيا بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، بعد يوم من تنصيبه.

وقبل أيام، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إن إسرائيل تنضم للولايات المتحدة ولن تشارك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأعلن البيت الأبيض، أمس الأول الاثنين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتزم توقيع أمر تنفيذي يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان، وحظر التمويل المستقبلي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين في غزة والضفة "الأونروا