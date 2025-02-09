استطلاع أمريكي: الأغلبية ترى أن سيطرة الولايات المتحدة على غزة "فكرة سيئة"



وكالات



أظهر استطلاع أجرته شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أن 47% يرون أن سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة فكرة سيئة، بينما 13% يرونها فكرة جيدة.



وأضاف استطلاع الرأي أن 54% يؤيدون تعامل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصراع بين إسرائيل وحركة حماس.



والخميس الماضي، قال ترامب، إن إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال، مضيفًا في منشور له على منصته "تروث سوشيال" أن "الفلسطينيين سيكونون قد تم توطينهم بالفعل في مجتمعات أكثر أمانًا وجمالًا، مع منازل جديدة وحديثة، في المنطقة"، في إشارة لتهجيرهم من القطاع.



وكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترح تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن وجعل القطاع "ريفييرا الشرق الأوسط"، دون أن يوضح آليات التنفيذ أو الحصول على توافق إقليمي.