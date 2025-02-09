بعد مقترح تهجير الفلسطينيين.. قائد القيادة الوسطى الأمريكي يلغي زيارته لغزة

وكالات

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن قائد القيادة الوسطى بالجيش الأمريكي الجنرال مايكل كوريلا، ألغى زيارته الأولى لقطاع غزة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطته لتهجير سكان القطاع.

وأضافت أن الزيارة كان مخطط لها مسبقًا، وهي أول زيارة لضابط أمريكي كبير للقطاع الفلسطيني منذ بداية الحرب، موضحة أن كوريلا فضل بعد عرض خطة التهجير عدم زيارة غزة خلال هذه الفترة.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال، إلى أن الجنرال كوريلا ألغى زيارته إلى غزة، وعقد بدلًا من ذلك اجتماعات في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، إذ قام بجولة وتفحص بطارية الدفاع الجوي الأمريكية "ثاد" المتمركزة في إسرائيل.

وكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترح تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن وجعل القطاع "ريفييرا الشرق الأوسط"، دون أن يوضح آليات التنفيذ أو الحصول على توافق إقليمي.