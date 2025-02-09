إعلان الطوارئ بعد جنوح سفينة شحن صينية قبالة السواحل الروسية

موسكو - (أ ب)

أعلن حاكم منطقة سخالين الروسية في المحيط الهادئ حالة الطوارئ بعد جنوح سفينة شحن صينية قبالة ساحلها الجنوبي الغربي.

وأكد الحاكم فاليري ليمارينكو، في منشور على تطبيق "تليجرام" اليوم الأحد، أنه لا يوجد خطر على طاقم السفينة "آن يانج 2"، التي تحمل الفحم وزيت الوقود الثقيل.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية أن السفينة كان على متنها 20 فردا من الطاقم.

وأوضح ليمارينكو أنه لم يتم تسجيل أي تسرب للوقود، لكن السلطات المحلية تستعد لأي سيناريو محتمل، وأضاف أن سوء الأحوال الجوية حال دون وصول فرق الإنقاذ إلى السفينة الجانحة، والتي تقطعت بها السبل في مياه ضحلة قبالة منطقة نيفيلسكي في سخالين.

وأعلنت السلطات الإقليمية أنها تستعد لشفط الوقود من السفينة المتضررة، التي ترسو على بعد نحو 200 متر من الشاطئ.

وكان مئات المتطوعين في جنوب غرب روسيا قد أمضوا أسابيع في وقت سابق من هذا العام في محاولة لاحتواء تسرب نفطي هائل نجم عن عاصفة ضربت ناقلتين في مضيق كيرتش قرب شبه جزيرة القرم.