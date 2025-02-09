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جيش الاحتلال يطلق النار على عدد من الفلسطينيين شمالي غزة

04:39 م الأحد 09 فبراير 2025

جيش الاحتلال

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(وكالات)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه أطلق النار على عدد من الفلسطينيين شمالي قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيانه، إن المستهدفين كانوا على بعد مئات الأمتار من قواته المتمركزة في شمال قطاع غزة.

ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في سحب قواته من محور نتساريم وسط قطاع غزة، في إطار تطبيق بنود وقف إطلاق النار.

وأعلنت إسرائيل، أمس السبت، أن الجيش الإسرائيلي، سيبدأ سحب قواته من محور نتساريم وسط غزة.

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جيش الاحتلال اطلاق نار غزة
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