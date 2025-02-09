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بسبب رسائل مسيئة على واتساب.. إقالة وزير الصحة البريطاني

04:36 م الأحد 09 فبراير 2025

وزير الصحة البريطاني، أندرو جوين

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لندن - (د ب أ)

قال وزير الصحة البريطاني، أندرو جوين، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء كير ستارمر، أقاله من منصبه الوزاري على خلفية تعليقات أدلى بها في مجموعة دردشة على تطبيق واتساب، معربا عن اعتذاره عن تعليقاته "التي كانت سيئة التقدير بشكل كبير".

وتم إقالة أندرو جوين، عضو البرلمان عن منطقتي جورتون ودينتون، من منصبه كوزير للصحة وتم تعليق عضويته في حزب العمال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وكان جوين قد نشر تعليقات مسيئة جنسيا عن أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء البريطاني، وتصريحات عنصرية عن النائبة العمالية ديان أبوت، وسخر من امرأة مسنة في مرحلة احتضار في مجموعة دردشة مغلقة مع شخصيات من حزب العمال في منطقة مانشستر، وفقا لما جاء في تقرير لصحيفة ميل أون صنداي.

وأفاد التقرير أن رئيس الوزراء أقال جوين من منصبه كوزير للصحة بمجرد علمه بتعليقاته.

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