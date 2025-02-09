بريطانيا.. ستارمر يقيل وزير الصحة بسبب رسائل على تطبيق واتساب

لندن - (د ب أ)

قال عضو في البرلمان عن حزب العمال البريطاني، أقاله رئيس الوزراء كير ستارمر من منصبه الوزاري على خلفية تعليقات أدلى بها في مجموعة دردشة على تطبيق واتساب، إنه يعتذر عن تعليقاته "التي كانت سيئة التقدير بشكل كبير".

وتم إقالة أندرو جوين، عضو البرلمان عن منطقتي جورتون ودينتون، من منصبه كوزير للصحة وتم تعليق عضويته في حزب العمال، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وكان جوين قد نشر تعليقات مسيئة جنسيا عن أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء البريطاني، وتصريحات عنصرية عن النائبة العمالية ديان أبوت، وسخر من امرأة مسنة في مرحلة احتضار في مجموعة دردشة مغلقة مع شخصيات من حزب العمال في منطقة مانشستر، وفقا لما جاء في تقرير لصحيفة "ميل أون صنداي".

وأفاد التقرير بأن رئيس الوزراء كير ستارمر أقال جوين من منصبه كوزير للصحة بمجرد علمه بتعليقاته.