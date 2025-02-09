تحت اسم "برق مفاجئ".. جيش الاحتلال يجري مناورات عسكرية في الضفة والجولان

(وكالات)

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مناورة عسكرية تحت اسم "برق مفاجئ"، وذلك بتوجيه مباشر من رئيس الأركان هرتسي هاليفي، بهدف اختبار جاهزية الجيش للتعامل مع "هجمات إرهابية" بحسب البيان في قيادة المنطقة الوسطى.

وتشمل التدريبات اختبار قدرات القوات الإسرائيلية على التصدي للتسللات إلى البلدات، والهجمات على الطرق، والعمليات تحت غطاء تجمعات جماهيرية، إضافة إلى وقوع أحداث متزامنة على عدة جبهات، في محاكاة لتهديدات معقدة قد تواجهها إسرائيل مستقبلاً.

وتجري التدريبات تحت إشراف هيئة العمليات بالتعاون مع قيادة المنطقة الوسطى، وتشمل مناطق الضفة الغربية وغور الأردن والبحر الميت، وهضبة الجولان المحتلة.

وخلال المناورات، ستشهد تلك المناطق تحركات عسكرية مكثفة لقوات الجيش وسلاح الجو الإسرائيلي، مع توقعات بسماع أصوات انفجارات ضمن السيناريوهات التدريبية.

يأتي هذا التمرين في ظل استمرار التوترات في الأراضي الفلسطينية، وشن جيش الاحتلال عمليات عسكرية في مدن الضفة المحتلة ومدينة جنين ومخيمها وإجبار الفلسطينيين على الخروج من منازلهم وقراهم.