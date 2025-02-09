مالي... مقتل 25 مدنيا في هجوم شنه مسلحون

باماكو - (أ ب)

أفاد متحدث عسكري، اليوم الأحد، بأن مسلحين هاجموا قافلة من المركبات التي كان يرافقها جيش مالي، ما أسفر عن مقتل 25 مدنيا، معظمهم من عمال مناجم الذهب.

ووقع الهجوم على بعد نحو 30 كيلومترا (18 ميلا) من جاو، وهي أكبر مدينة في شمال شرق البلاد، حيث تعمل جماعات مسلحة معادية للمجلس العسكري الحاكم. ويعد الهجوم الأكثر دموية الذي تشنه الجماعات المسلحة على مدنيين هذا العام.

وقال المتحدث العسكري، الميجور سليمان ديمبيلي، لوكالة أنباء "أسوشيتد برس" إن المهاجمين استهدفوا قافلة تضم نحو 60 مركبة يرافقها الجيش، مضيفا أن أفراد الجيش ساعدوا الضحايا ونقلوا 13 مصابا إلى مستشفى جاو.

وأوضح أن هناك أربعة من المسلحين أصيبوا، ورفض الإدلاء بتصريحات بشأن الخسائر في صفوف الجيش.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة مسؤوليتها عن الهجوم.