الجيش اللبناني يستكمل الانتشار في الجنوب بعد انسحاب إسرائيل

وكالات

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، أن وحداته انتشرت في بلدات رب ثلاثين وبني حيان وطلوسة في الجنوب بعد انسحاب العدو الإسرائيلي منها.

والثلاثاء الماضي، أفاد الجيش اللبناني بانتشار وحداته في بلدة الطيبة في القطاع الشرقي جنوبي البلاد ومناطق حدودية أخرى في منطقة جنوب نهر الليطاني بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منها.

وبدأ تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 27 نوفمبر الماضي، ولم تلتزم إسرائيل به منذ دخوله حيز التنفيذ.

وينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في منطقة جنوب لبنان، وسحب إسرائيل قواتها تدريجياً من الجنوب باتجاه الخط الأزرق الحدودي مع إسرائيل خلال فترة تصل إلى 60 يومًا.

ولا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يتواجد في بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان، ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق حتى 18 فبراير الجاري.