مصادر إسرائيلية: التفاوض مع حماس الآن حول المرحلة الثانية قد يفكك الحكومة

وكالات

نقلت هيئة البث العبرية عن مصادر قولها، إن وفد إسرائيلي مهني يصل إلى العاصمة القطرية الدوحة لبحث أمور تقنية متعلقة بالمرحلة الثانية من الصفقة.

وأكدت المصادر أنه "لا يمكن الآن التفاوض مع حركة حماس حول المرحلة الثانية لأنه قد يؤدي لتفكك الحكومة الإسرائيلية".

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن مصدر مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأكيده أن الوفد الإسرائيلي المفاوض بدأ محادثات مع الوسطاء لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق.

كما أشار موقع "أكسيوس"، أمس السبت، إلى أن مناقشات الوفد الإسرائيلي المفاوض ستكون تقنية لعدم حصوله على تفويض بشأن بحث المرحلة الثانية من الاتفاق، وصلاحياته "منقوصة".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ويتكون من 3 مراحل، تمتد المرحلة الأولى منه إلى ستة أسابيع، وتشمل الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا من غزة (غير التايلانديين)، في مقابل الإفراج عن نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.