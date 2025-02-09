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اليمن يدين تصريحات نتنياهو "المتغطرسة" بشأن السعودية

03:26 م الأحد 09 فبراير 2025

بنيامين نتنياهو

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وكالات


أدان اليمن، اليوم الأحد، واستنكر التصريحات "الاستفزازية" الصادرة من الكيان الإسرائيلي ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة.


وقالت الخارجية اليمنية، في بيان لها، "نحذر من خطورة التصريحات الإسرائيلية المتغطرسة التي لا تستهدف السعودية فقط بل تمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد استقرار المنطقة بأسرها".


وجاء ذلك بعدما قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول أمس الجمعة، إن "المملكة العربية السعودية لديها ما يكفي من الأراضي لتزويد الفلسطينيين بدولة"، مطالبًا بإقامة دولة للفلسطينيين في المملكة.

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