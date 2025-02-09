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إعلام إسرائيلي: الانسحاب من تنساريم يعني سيطرة حماس

03:03 م الأحد 09 فبراير 2025

الانسحاب من تنساريم

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وكالات

قالت القناة الـ14 الإسرائيلية، إن انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم يعني إعادة سيطرة حركة حماس هناك، مما يعني أننا نفقد نهائيًا إنجازات الحرب.

وانسحب جيش الاحتلال بالكامل من ممر نتساريم وسط قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس والذي قضى بانسحاب تل أبيب من الممر في اليوم الـ22 من المرحلة الأولى مع عودة سكان القطاع إلى منازلهم.

ووفقًا للاتفاق، فالاحتلال الإسرائيلي مُلزم بتفكيك المواقع والمنشآت العسكرية من شمال قطاع غزة بشكل كامل لكنه سيحتفظ فقط بوجود في منطقة عازلة تصل إلى حوالي كيلومتر واحد داخل غزة.

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الانسحاب من تنساريم حركة حماس جيش الاحتلال الإسرائيلي
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