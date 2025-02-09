(وكالات)

بعد انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، من محور نتساريم في قطاع غزة، عُثر على جثث وهياكل عظمية لعدد من المواطنين الفلسطينيين في المحور وسط القطاع، وفقًا لما نقلته وكالة "شهاب" للأنباء.

ونشرت وكالة شهاب، عبر حسابها في منصة إكس، مقطع فيديو يوثق حجم الدمار الهائل الذي خلفته القوات الإسرائيلية في مناطق نتساريم، المغراقة وجحر الديك، حيث تبدو الأحياء وكأنها سقطت تحت رحى زلزال مدمر، فيما لا تزال عمليات البحث عن المفقودين والضحايا جارية.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية الفلسطينية في غزة أن آلية التنقل عبر شارعي صلاح الدين والرشيد لم تتغير، حيث تخضع المركبات للتفتيش قبل السماح لها بالمرور عبر شارع صلاح الدين، في حين أن شارع الرشيد ما زال مخصصًا لحركة المشاة فقط ولا يُسمح بمرور المركبات عليه.

#شاهد | الدمار الواسع الذي خلفه الاحتلال في منطقة نتساريم ومنطقة المغراقة وجحر الديك وسط القطاع pic.twitter.com/HG3Msfiufq — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 9, 2025

وأوضحت الوزارة، عبر منشور على حسابها بموقع فيسبوك، أنه في حال فتح الشارعين بالكامل بشكل طبيعي، سيتم الإعلان عن ذلك رسميًا، داعيةً المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات حفاظًا على سلامتهم.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، بدء سحب قواته من محور نتساريم، وسط قطاع غزة، تنفيذا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي من المقرر بدء التفاوض حول المرحلة الثانية منه مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.