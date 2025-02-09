البحرين تدين تصريحات نتنياهو "غير المسؤولة" بشأن السعودية

وكالات



أدانت البحرين، اليوم الأحد، واستنكرت التصريحات الإسرائيلية "غير المسؤولة" بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي السعودية، معتبرة أنها انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي.



وشددت الخارجية البحرينية في بيان، على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية والوقوف إلى جانب أمنها واستقرارها وسيادتها.

وأكدت أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط يعتمد على صيانة حقوق الشعب الفلسطيني وعدم تهجيره من أراضيه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.



وجاء ذلك بعدما قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول أمس الجمعة، إن "المملكة العربية السعودية لديها ما يكفي من الأراضي لتزويد الفلسطينيين بدولة"، مطالبًا بإقامة دولة للفلسطينيين في المملكة.