قطر تدين تصريحات نتنياهو "الاستفزازية" بشأن السعودية

(وكالات)

أدانت قطر، اليوم الأحد، بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي وصفتها بـ "الاستفزازية" بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية، محذرة من أن تلك التصريحات تعد خرقا سافرا للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، تضامن دولة قطر التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى التصدي بحزم للاستفزازات

الإسرائيلية.

وأكدت قطر، على رفضها القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق، محذرة، من أن مثل هذه الدعوات من شأنها إعاقة فرص السلام وتجديد المواجهات في المنطقة.

كما شددت الدوحة، "على أن السلام العادل والمستدام لن يتحقق إلا بتمكين الفلسطينيين من فرض سيادتهم على أراضيهم".

وجددت وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.