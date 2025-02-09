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أضغاث أحلام.. أبو الغيط يعلق على مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة

02:06 م الأحد 09 فبراير 2025

أحمد أبو الغيط

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(وكالات)

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، إن الدولة الفلسطينية لن تُقام إلا على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بحدود تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة دون انفصال بينهما.

وفي تصريحات صحفية، شدد أبو الغيط على أن أي أفكار أخرى لا تعدو كونها "أضغاث أحلام" أو "أوهام"، مؤكداً أنها لا وجود لها إلا في أذهان من يروجون لها.

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن أبو الغيط إدانته الشديدة للتصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي أشار فيها إلى إمكانية نقل الفلسطينيين إلى المملكة العربية السعودية.

ووصف أبو الغيط هذه التصريحات بأنها تعكس انفصالًا تامًا عن الواقع، مشيرًا إلى أن المنطق الذي تستند إليه هذه الأفكار مرفوض تمامًا، ولا يمكن القبول به بأي حال من الأحوال.

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