بعد خاتم نجمة داوود في لبنان.. مسؤولة أمريكية تثير الجدل بصورتها مع قذيفة

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة، لنائبة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، مورجان أورتاجوس، بعد نشرها وهي تحمل ما يبدو أنه قذيفة مدفعية أو صاروخ، مصحوبة بتعليق: "كل ذلك في يوم عمل واحد".

وسرعان ما انتشرت الصورة، بشكل واسع إلى جانب آلاف التعليقات المتباينة بين التأييد والاستنكار.

لكن هذا لم يكن الجدل الوحيد الذي أحاط بالمسؤولة الأمريكية، فقد تصدرت مواقع التواصل في لبنان أيضًا، بعد ظهورها في صورة رسمية مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، حيث لاحظ بعض المتابعين ارتداءها خاتمًا يحمل نجمة داوود أثناء مصافحته، ما أثار موجة من التعليقات.

وفي سياق متصل، أثارت أورتاجوس توترًا سياسيًا جديدًا في لبنان بتصريحاتها حول حزب الله، إذ أكدت أن واشنطن لن تسمح للحزب بالمشاركة في الحكومة اللبنانية، وهو ما أشعل احتجاجات في الشارع، حيث قام أنصار الحزب بحرق الإطارات على طريق مطار رفيق الحريري الدولي.

وفي محاولة لاحتواء الجدل، أكدت الرئاسة اللبنانية أن تصريحات أورتاجوس تعكس موقفها الشخصي ولا تعبر عن الموقف الرسمي اللبناني.

وأعقب ذلك اجتماع طارئ عقده الرئيس عون مع رئيس الحكومة نواف سلام، لمناقشة تداعيات التصريحات الأمريكية وانعكاساتها على الوضع السياسي في البلاد.