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وصفت بالأضخم.. مكة تبدأ إزالة الأحياء العشوائية لتطويرها – فيديو

01:39 م الأحد 09 فبراير 2025

مكة تبدأ إزالة الأحياء العشوائية

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كتب- مصراوي:

أظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر مِنصات التواصل الاجتماعي بدء " الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة" في إزالة حوش بكر وعدد من الأحياء العشوائية القريبة من المنطقة المركزية في العاصمة المقدسة، تمهيدا لتطويرها.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن حملة الإزالة طالت حي المنصور، الذي يسكن فيه عدد كبير من العمالة الآسيوية ووافدين ومتخلفين من الجاليات الإفريقية.

ووصفت جريدة الرياض السعودية حملة الإزالة الحالية بأنها "قد تكون أكبر إزالة تشهدها أم القرى"، وأوضحت أنها تشمل المواقع المتاخمة لمشروع مسار مكة المكرمة، من الجهة الجنوبية وتمتد إلى الطريق المؤدي إلى الرصيفة، ثم تلتف يميناً إلى حي البصنوي.

وقدرت الصحيفة العقارات المزمع هدمها بعد نزع ملكيتها بآلاف العقارات من بنايات وبيوت شعبية وعمائر قديمة وصفتها بأنها "غير آمنة للسكن". وقالت صحيفة الرياض إن 90 % من سكان الحي الذين يقدرون بنحو 250 ألف نسمة من الجاليات الإفريقية المتخلفة من نظام العمرة والحج، والمخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة والبقية من الجاليات الآسيوية.

ونقلت الصحيفة عن الاقتصادي إبراهيم الحارثي قوله إن موقع حي المنصور بين الطرق الدائرية (الأول والثاني والثالث) وقربه من محطة قطار الحرمين وطريق جدة السريع، والأحياء المكية التجارية، ومساحته الهائلة، تجعل منه مشروعا تنمويا جديدا من شأنه بناء مشروعات ضخمة توفر آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين بمكة المكرمة. فيما أشاد سعوديون بالمشروع، مطالبين بتطوير كافة المدن وإزالة الأحياء العشوائية ومنع المخالفين من الانتقال لأحياء أخرى.

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