وصفت بالأضخم.. مكة تبدأ إزالة الأحياء العشوائية لتطويرها – فيديو

كتب- مصراوي:

أظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر مِنصات التواصل الاجتماعي بدء " الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة" في إزالة حوش بكر وعدد من الأحياء العشوائية القريبة من المنطقة المركزية في العاصمة المقدسة، تمهيدا لتطويرها.

وقالت وسائل إعلام سعودية إن حملة الإزالة طالت حي المنصور، الذي يسكن فيه عدد كبير من العمالة الآسيوية ووافدين ومتخلفين من الجاليات الإفريقية.

الحمد لله تم ازالة المباني العشوائية في مكة pic.twitter.com/90O56Hq9G2 — زيد بن عبيد 🇸🇦 (@Althareef123) February 5, 2025

ووصفت جريدة الرياض السعودية حملة الإزالة الحالية بأنها "قد تكون أكبر إزالة تشهدها أم القرى"، وأوضحت أنها تشمل المواقع المتاخمة لمشروع مسار مكة المكرمة، من الجهة الجنوبية وتمتد إلى الطريق المؤدي إلى الرصيفة، ثم تلتف يميناً إلى حي البصنوي.

إزالة الأحياء العشوائية في مكة تتم وفق آلية مجدولة وبعدها سيتم ربطها بمترو يسهل التنقل بين المدن تهدف إلى تحسين جودة وسياسة الوصول الشامل والحياة وتعزيز الأمن والتنمية المستدامة. https://t.co/icn0RpENPb pic.twitter.com/O9AL3Kwcps — شؤون اقتصادية (@worly222) February 4, 2025

إزالة الأحياء العشوائية في #مكة امر مصيري لتعزيز الأمن والتنمية المستدامة للمملكة… وترحيل من يسكن هذة الاحياء من مخالفين يأتي بالدرجة الاولى قبل ان يتوزعوا بتحدياتهم الاجتماعية لأحياء مجاورة ومدن مثل مدينة #جدة.. #هدد_مكة pic.twitter.com/GUdFXWBlY1 — د. وفاء الرشيد (@WwaaffaaWafa) February 4, 2025

وقدرت الصحيفة العقارات المزمع هدمها بعد نزع ملكيتها بآلاف العقارات من بنايات وبيوت شعبية وعمائر قديمة وصفتها بأنها "غير آمنة للسكن". وقالت صحيفة الرياض إن 90 % من سكان الحي الذين يقدرون بنحو 250 ألف نسمة من الجاليات الإفريقية المتخلفة من نظام العمرة والحج، والمخالفة لنظام الإقامة والعمل في المملكة والبقية من الجاليات الآسيوية.

الحلم اصبح حقيقة 👌



اتمنى أشوف مكة بعد خمس سنوات بعد هذا العمل الجبار 👍



الله يعز الدولة تنظيم وتطوير وتحسين وبناء وطن طموح راقي ومجتمع حيوي متقدم في جميع المجالات 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦

حوش بكر pic.twitter.com/Vvr1Yl4mnK — وناسة البر (@Shm50011) February 3, 2025

ونقلت الصحيفة عن الاقتصادي إبراهيم الحارثي قوله إن موقع حي المنصور بين الطرق الدائرية (الأول والثاني والثالث) وقربه من محطة قطار الحرمين وطريق جدة السريع، والأحياء المكية التجارية، ومساحته الهائلة، تجعل منه مشروعا تنمويا جديدا من شأنه بناء مشروعات ضخمة توفر آلاف الفرص الوظيفية للمواطنين بمكة المكرمة. فيما أشاد سعوديون بالمشروع، مطالبين بتطوير كافة المدن وإزالة الأحياء العشوائية ومنع المخالفين من الانتقال لأحياء أخرى.