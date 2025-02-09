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مستعدون لتقديم الدعم.. فرنسا ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

01:29 م الأحد 09 فبراير 2025

الرئيس اللبناني جوزيف عون

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وكالات


رحبت فرنسا بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مؤكدة استعدادها لدعم الحكومة والإصلاحات اللازمة لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وأمن لبنان إلى جانب سيادته.


ووقّع الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم السبت، مرسوم قبول استقالة حكومة نجيب ميقاتي ومرسوم تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة.


ووقّع عون مع سلام مرسوم تشكيل حكومة من 24 وزيرًا، وشكّل سلام حكومته بعد تكليفه في 13 يناير من قبل 85 نائبًا لبنانيًا.

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الحكومة اللبنانية الجديدة جوزيف عون الرئيس اللبناني فرنسا
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