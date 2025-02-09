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لا ننفي ولا نؤكد.. موسكو تعلق على تقارير "مكالمة بوتين وترامب"

01:14 م الأحد 09 فبراير 2025

بوتين وترامب

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(وكالات)

علق المتحدث باسم القصر الرئاسي الروسي (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، على التقارير المتحدثة، عن اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنظيره الروسي فيلاديمير بوتين، بالقول، إن موسكو لا تستطيع تأكيد أو نفي التقارير المتعلقة بالمكالمة الهاتفية بين الرئيسين.

وجاء هذا التصريح ردًا على ما نُقل عن ترامب بشأن تواصله مع بوتين لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، أشار ترامب إلى أنه تحدث مع بوتين حول سبل إنهاء النزاع في أوكرانيا، دون الإفصاح عن تفاصيل أو توقيت هذه المحادثة. وعند سؤاله عن عدد المرات التي تحدث فيها مع بوتين، أجاب: "من الأفضل ألا أقول".

يُذكر أنه في أواخر يناير الماضي، صرّح بيسكوف بأن بوتين مستعد لإجراء مكالمة هاتفية مع ترامب، وأن موسكو تنتظر إشارة من واشنطن بهذا الشأن.

وحتى الآن، لا توجد تأكيدات رسمية من الجانبين حول حدوث هذه المكالمة أو تفاصيلها.

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