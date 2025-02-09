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وقوع إصابات.. كتيبة طولكرم تتصدى للاحتلال في مخيم نور شمس بالضفة

12:55 م الأحد 09 فبراير 2025

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وكالات

قالت سرايا القدس-كتيبة طولكرم إنها فجرت عبوة ناسفة بجرافة عسكرية إسرائيلية في مخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية، مؤكدة تحقيق إصابات.

وأضافت أنها تصدت لقوات الاحتلال في مخيم نور شمس برشقات كثيفة من الرصاص والعبوات الناسفة.

وأكدت أنها فجرت حقل ألغام في دورية إسرائيلية على محور الشارع الرئيسي، مؤكدة تحقيق إصابات.

https://x.com/Daily_Events_/status/1888537867875504397

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن القوات الإسرائيلية قد وسعت عملية "السور الحديدي" في شمال الضفة الغربية، وبدأت القوات بالتحرك في مخيم اللاجئين "نور شمس" بالقرب من طولكرم.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية استهدفت عددًا من عناصر المقاومة واعتقلت عددًا من الأفراد المطلوبين في نور شمس بالضفة الغربية المحتلة.

ويتزامن توسيع العملية العسكرية بالضفة الغربية، مع انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بالكامل من محور نتساريم وسط قطاع غزة.

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