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"سحب الجناسي".. الكويت تسحب الجنسية من 4135 امرأة جديدة

12:48 م الأحد 09 فبراير 2025

علم الكويت

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(وكالات)

أصدرت السلطات الكويتية، اليوم الأحد، مرسومًا يقضي بسحب الجنسية من 4135 امرأة، بالإضافة إلى من اكتسبها معهن بطريق التبعية.

ونُشر المرسوم رقم 20 لسنة 2025 في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، وجاء فيه: "بناءً على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تُسحب الجنسية الكويتية من المذكورات أدناه وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريق التبعية".

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تأتي هذه الخطوة ضمن حملة بدأت في سبتمبر الماضي، تستهدف "حالات الجنسية المزورة والمزدوجة"، بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الاجتماعي في البلاد.

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وفي ديسمبر الماضي، أوضح وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، أن من سُحبت جنسيتها ستستمر في التمتع بالمزايا السابقة حتى وفاتها، وستُمنح جوازًا كويتيًا باللون الأزرق دون جنسية كويتية، بالإضافة إلى بطاقة مدنية زرقاء، وستُعامل معاملة الكويتي.

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