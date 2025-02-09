الزيارة الأولى منذ وقف النار.. وفد من حماس يزور إيران



طهران - (د ب أ)

التقى رئيس وأعضاء المجلس القيادي لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، اليوم الأحد، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، علي أكبر أحمديان في طهران، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وكان وفد من قيادة حركة حماس برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي للحركة، قد وصل إلى طهران في مستهل زيارة رسمية هي الأولى بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة، والتقى قائد الثورة الإسلامية ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى الإسلامي.

والتقى صباح اليوم الأحد رئيس وأعضاء المجلس القيادي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان في طهران.

ووفقا لبيان نشرته "حماس" حول هذه الزيارة، أشارت حماس إلى أن اللقاءات بالمسؤولين الإيرانيين تناولت "بحث مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، والإنجاز التاريخي الذي حققه الشعب الفلسطيني في طوفان الأقصى على مدار 15 شهرا من الصبر والصمود والثبات والمقاومة"، كما تم التوقف "عند مشهد العودة الأسطوري للنازحين الفلسطينيين، بما أجهض وأفشل كل أهداف الاحتلال وخاصة التهجير أو عزل مناطق من القطاع".

وأضافت في بيانها أنه "تم خلال هذه اللقاءات ايضا مناقشة وبحث التحديات القائمة وفي مقدمتها استمرار المفاوضات والإغاثة وإعادة الإعمار واستمرار المقاومة حتى تحرير المقدسات وإعمال حقوق الأمة الفلسطينية، وكذلك مشهد العودة الأسطورية للاجئين الفلسطينيين، في حين تم إبطال كافة أهداف المحتلين وخاصة تهجير وعزل مناطق غزة".

كما أفادت حماس بأن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أكد على التزام بلاده "بتوفير كل دعم يساهم في تعزيز انتصارات الشعب الفلسطيني ودعمه في المقاومة، ومجالات إعادة الإعمار لتبقى انتصارات المقاومة قائمة في المنطقة"، ودعوته إلى أن "تضطلع كل دول المنطقة في مشروع إعادة قطاع غزة للشعب الفلسطيني وإعادة إمداد الفلسطينيين."