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الجيش الإسرائيلي يتوغل ويدمر موقعًا عسكريًا جنوبي سوريا

12:15 م الأحد 09 فبراير 2025

الجيش الإسرائيلي

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دمشق - (د ب أ)

توغلت القوات الإسرائيلية، اليوم الأحد، ودمرت موقعًا عسكريًا سابقًا للنظام السابق في ريف القنيطرة جنوبي سوريا.

وذكر "تلفزيون سوريا" اليوم أن "قوات الاحتلال دخلت إلى محيط قرية عين النورية، الواقعة شمال شرقي بلدة خان أرنبة، ودمرت إحدى السرايا العسكرية السابقة للنظام المخلوع".

وأشار إلى "إصابة طفل من بلدة رويحينة في القنيطرة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث نُقل إلى مستشفى الجولان الوطني، وكانت حالته مستقرة".

وكانت القوات الإسرائيلية انسحبت مساء الأحد الماضي من مبنى المحكمة والمحافظة في القنيطرة جنوبي البلاد بعد سيطرتها عليهما لأكثر من 40 يوماً.

ووفق التلفزيون، "أقدمت قوات الاحتلال على تخريب الأثاث وإتلاف الأوراق الرسمية والملفات التي تعود لسكان محافظة القنيطرة، إضافة إلى حرق أجهزة الكمبيوتر وتدمير السيارات والدراجات النارية".

وكثف الجيش الإسرائيلي، في أعقاب سقوط نظام الأسد، عملياته داخل الأراضي السورية المتاخمة للمنطقة العازلة في الجولان.

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