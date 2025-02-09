نشرها ولي العهد.. صورة ملك الأردن وحفيدته تثير تفاعلا

(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وهو يحتضن حفيدته الأميرة إيمان، ابنة ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، حيث عبر كثيرون عن إعجابهم بالعلاقة العائلية الدافئة التي تجمع أفراد العائلة المالكة الأردنية.

ونشر ولي العهد الأردني الصورة عبر حساباته الرسمية، مرفقًا إياها بتعليق مؤثر عبر إنستجرام جاء فيه: "إيمان مع الجد الغالي".

وكان الديوان الملكي الهاشمي قد أعلن في أغسطس الماضي عن استقبال ولي العهد الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة لمولودتهما الأولى، الأميرة إيمان.

واحتفى الملك عبد الله الثاني آنذاك بالمولودة الجديدة عبر تدوينة على منصة إكس، كتب فيها: "الحمد لله الذي وهبنا حفيدتنا الأولى إيمان بنت الحسين. أبارك للحسين ورجوة العزيزين مولودتهما. نسأل الله أن ينبتها نباتاً حسناً ويحفظها لوالديها. نورتي عيلتنا جدو".