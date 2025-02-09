بعد حريق محطة الكهرباء.. إنقاذ 80 شخصًا من وسط حريق في مبنى إداري بروسيا

إنقاذ 80 شخصًا من وسط حريق في مبنى إداري بروسيا

وكالات

أفاد المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية، أمس السبت، بأنه تم إنقاذ 80 شخصًا من حريق اندلع في مبنى إداري شرقي العاصمة موسكو.

وأضاف المكتب أن رجال الإطفاء أكدوا أنهم انقذوا 80 شخصًا من الحريق، كما أجلوا 120 آخرين.

وأوضح المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية، أن الحريق اندلع في مبنى إداري مكون من 5 طوابق، مضيفًا أنه تم إنقاذ الأشخاص من الطوابق العليا بمساعدة أجهزة الإنقاذ والرافعات، ويقوم مكتب المدعي العام بإجراء معاينة لمكان الحادث.

وفي وقتٍ سابق من أمس السبت، ذكرت وسائل إعلام روسية أن 8 أشخاص على الأقل أُصيبوا بينهم 3 تتطلب حالتهم تلقي العلاج في المستشفى بعدما حاصرت النيران مبنى محطة كهرباء سابقة في موسكو.

Люди пытаются выйти через окна из горящего здания Электрозавода в Москве. Внутри еще могут оставаться люди, на месте десятки пожарных расчетов. pic.twitter.com/4Zk0SNxtJI — ꧁༺Crematorium ༻꧂ (@afonja20142) February 8, 2025

وقال بيان للوزارة الروسية عبر تطبيق تليجرام، إنه تم إنقاذ أكثر من 90 شخصًا من طوابق عليا بالمبنى، وفر ما يربو على 120 شخصًا بمفردهم.

ونشب الحريق في الطابقين الثالث والرابع من مبنى إلكتورزافود، الذي يضم الآن ستوديوهات وورش إبداعية.