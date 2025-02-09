"أصبحنا نكتة المنطقة".. بن غفير يدعو لهجرة سكان غزة فورًا

وكالات

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، للبدء فورًا بتعزيز الهجرة الطوعية من قطاع غزة، قائلًا "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن هناك وقتًا لكن مصلحة إسرائيل لا تحتمل تأخيرًا".

وقال بن غفير "أصبحنا نكتة الشرق الأوسط وكنت المعارض الوحيد بالمجلس الوزاري المصغر لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة"، وفق تعبيره.

وبدورها، قالت القناة الـ7 الإسرائيلية إن الحكومة طلبت من بن غفير تأجيل عرض قانون تشجيع الهجرة من غزة على لجنة التشريع الوزارية لمدة أسبوعين حتى يناقشه الكابينت.