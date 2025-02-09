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كوريا الشمالية تتعهد بتعزيز قدراتها النووية

11:50 ص الأحد 09 فبراير 2025

كيم جونج أون

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سول - (د ب أ)

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون التزامه تجاه تطوير القوات النووية، متهما الولايات المتحدة بأنها وراء النزاعات في شبه الجزيرة الكورية والعالم.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية اليوم الأحد أن الزعيم الكوري الشمالي أدلى بهذا التصريح أمس السبت خلال زيارته لوزارة الدفاع احتفالا بالذكرى الـ77 لتأسيس الجيش.

.وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية أن كيم أكد خلال الزيارة على " سياسة البلاد الراسخة تجاه تطوير القوات النووية".

وأضاف كيم أن نشر الولايات المتحدة للأصول الاستراتيجية النووية في شبه الجزيرة الكورية والتدريبات الحربية والتعاون العسكري مع اليابان وكوريا الجنوبية " يحدث اختلالات عسكرية" في المنطقة ويمثل تحديا صارخا للبيئة الأمنية لكوريا الشمالية.

وأوضح أن بلاده لا تريد توترات غير ضرورية في المنطقة، ولكنها ستتخذ" إجراءات مضادة مستدامة" لضمان التوازن العسكري الإقليمي.

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كيم جونج أون سول كوريا الشمالية
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