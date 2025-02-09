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مقتل 12 متمردًا في اشتباك مع قوات الأمن في الهند

11:40 ص الأحد 09 فبراير 2025

الشرطة الهندية

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بيجابور - (د ب أ)

ذكرت الشرطة الهندية أن 12 متمردا قتلوا في اشتباك مع قوات الأمن في منطقة بيجابور بولاية تشاتيسجار الهندية اليوم الأحد.

وقال مسؤول بارز بالشرطة إن تبادل إطلاق النار وقع في غابة بمنطقة متنزه إندرافاتي الوطني، في صباح اليوم، عندما كان فريق من أفراد الأمن يشن عملية ضد المتمردين، حسب وكالة برس تراست أوف إنديا الهندية للأنباء اليوم.

يشار إلى أن ولاية تشاتيسجار، تقع وسط الهند وهي المعقل الرئيسي لحركات التمرد.

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الشرطة الهندية الهند بيجابور منطقة متنزه إندرافاتي
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