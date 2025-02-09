"لبحث التطورات الإقليمية".. وزير الخارجية يتوجه إلى الولايات المتحدة

وكالات

توجه وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية، حيث من المقرر أن يلتقى بعدد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية الجديدة وأعضاء الكونجرس.

وأوضحت الخارجية في بيان، أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، والتشاور بشأن التطورات الإقليمية.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الأحد، أعلنت الخارجية أن القاهرة ستستضيف قمة عربية طارئة في 27 فبراير الجاري لبحث التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.

وأضافت الخارجية في بيان، أن ذلك جاء بعد التنسيق مع مملكة البحرين (الرئيس الحالى للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية)، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.

وتأتي القمة العربية وسط تنديد إقليمي وعالمي واسع النطاق لاقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السيطرة على قطاع غزة، وإنشاء ما وصفها "بريفييرا الشرق الأوسط" بالقطاع بعد إعادة توطين الفلسطينيين في أماكن أخرى.

وتجري مصر تحركات مكثفة لمواجهة مقترح تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنقل سكان قطاع غزة إلى القاهرة و عمّان.

كما أجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي اتصالات مكثفة، أول أمس الجمعة، مع عدد من نظرائه في الدول العربية لبحث أوضاع القضية الفلسطينية، وتنسيق المواقف بشأنها.

وذكر المتحدث باسم الخارجية السفير تميم خلاف في بيان، أن عبد العاطي أجرى اتصالات مكثفة على مدار الساعات الماضية مع عدد من نظرائه العرب في 11 دولة، والتي شملت اتصالات مع وزراء خارجية السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين والأردن والعراق والجزائر وتونس وموريتانيا والسودان".

وحذرت مصر، الخميس الماضي، من تداعيات التصريحات الصادرة عن أعضاء في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن بدء تنفيذ "مخطط لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه".

واعتبر بيان الخارجية أن تلك التصريحات تعتبر خرقًا صارخًا وسافرًا للقانون الدولي ويستدعي المحاسبة، مؤكدًا أن مصر لن تكون جزءا من أي مقترح لنقل الفلسطينيين من أرضهم، كما ستعمل القاهرة مع الشركاء لإعادة بناء غزة دون مغادرة أهلها.