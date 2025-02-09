بعد تصريحات نتنياهو.. الكويت تشيد بالموقف السعودي لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني

(وكالات)

أعربت الكويت، اليوم الأحد، عن إدانتها ورفضها القاطع للتصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضد المملكة العربية السعودية، واصفة إياها بـ"المستنكرة"، مؤكدةً وقوفها إلى جانب الرياض في مواجهة أي تهديد يمس استقرارها وسيادتها.

وفي بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الكويتية، شددت الكويت على رفضها التام لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني، مجددةً التزامها بدعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات.

كما أشادت الكويت بالجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية، إلى جانب الدول العربية الأخرى، لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أصدرت بيان علقت فيه على تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، قائلة إن "الاحتلال لا يمكنه إجبار الفلسطينيين على الخروج من أرضهم".

جاء ذلك بعد تقدم نتنياهو بمقترح قال فيه إنه يمكن إقامة دولة فلسطينية داخل المملكة العربية السعودية.