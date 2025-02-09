الاحتلال لا يستطيع طرد الفلسطينيين.. السعودية ترد على مقترح نتنياهو بشأن غزة

(وكالات)

أعربت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن رفضها القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين حول "تهجير" الفلسطينيين من أراضيهم، معتبرة أن هذه التصريحات تأتي في محاولة لصرف الأنظار عن "الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بما في ذلك عمليات التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني".

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية السعودية "هذه العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض، ولا تنظر إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة أساساً؛ فقد دمرت قطاع غزة بالكامل، وقتلت وأصابت ما يزيد على (160) ألفًا أكثرهم من الأطفال والنساء، دون أدنى شعور إنساني أو مسؤولية أخلاقية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان رسمي، أن "حق الشعب الفلسطيني الشقيق سيبقى راسخًا، ولن يستطيع أحد سلبه منه"، مشددة على أن السلام الدائم لن يتحقق إلا عبر العودة إلى "منطق العقل والقبول بمبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين".

وقالت الخارجية "المملكة تؤكد أن الشعب الفلسطيني الشقيق صاحب حق في أرضه، وليسوا دخلاء عليها أو مهاجرين إليها يمكن طردهم متى شاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم".

وتابع البيان "أصحاب هذه الأفكار المتطرفة هم الذين منعوا قبول إسرائيل للسلام، من خلال رفض التعايش السلمي، ورفض مبادرات السلام التي تبنتها الدول العربية، وممارسة الظلم بشكل ممنهج تجاه الشعب الفلسطيني لمدة تزيد على (75) عاماً، غير آبهين بالحق والعدل والقانون والقيم الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة ومن ذلك حق الإنسان في العيش بكرامة على أرضه".

كما أشادت الرياض بالمواقف العربية الرافضة لتصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن "العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعبها".

وقال البيان "المملكة تُثمن ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما تثمن المملكة هذه المواقف التي تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية والإسلامية".



وتأتي هذه التصريحات بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إقامة دولة فلسطينية داخل المملكة العربية السعودية.



من جانبها، نددت مصر لتصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين، مؤكدة رفضها التام لأي محاولات للمساس بحقوق الشعب الفلسطيني.

واقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي أن تتولى الولايات المتحدة إدارة قطاع غزة وإعادة تطويره ليصبح "ريفييرا الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى إمكانية نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى، منها مصر والأردن.

