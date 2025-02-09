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شهداء ومعتقلين.. إسرائيل توسع عملياتها العسكرية في مخيم نور شمس بالضفة

10:38 ص الأحد 09 فبراير 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن القوات الإسرائيلية قد وسعت عملية "السور الحديدي" في شمال الضفة الغربية، وبدأت القوات بالتحرك في مخيم اللاجئين "نور شمس" بالقرب من طولكرم.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية استهدفت عددًا من عناصر المقاومة واعتقلت عددًا من الأفراد المطلوبين في نور شمس بالضفة الغربية المحتلة.

ومن جانبه، قال محافظ طولكرم اللواء عبد الله كميل، إن "قوات الاحتلال وفي اليوم الرابع عشر من العدوان على محافظة طولكرم، بدأت فجر اليوم باجتياح مخيم نور شمس، مدعومة بالجرافات العسكرية، وتحاصر المخيم من عدة اتجاهات".

وأضاف كميل أنه يتم منع طواقم الإسعاف من الوصول لعدد من المصابين في مخيم نور شمس، وبخاصة أنه هناك حالات نزوح قسري إلى عدة مناطق، مما يزيد من صعوبة الوضع الإنساني للمواطنين.

ووجه اللواء عبد الله كميل، في بيان صحفي، دعوة للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لوقف العدوان الإسرائيلي "غير المسبوق" على محافظة طولكرم ومخيماتها.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، باستشهاد سيدة حامل وإصابة زوجها برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس بطولكرم، بعد إعلان الاحتلال توسيع عمليته العسكرية لتشمل المخيم.

ويتزامن توسيع العملية العسكرية بالضفة الغربية، مع انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بالكامل من محور نتساريم وسط قطاع غزة.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم نور شمس الضفة الغربية مخيم اللاجئين طولكرم
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