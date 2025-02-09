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أول تعليق من حماس على انسحاب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم

10:26 ص الأحد 09 فبراير 2025

الجيش الاسرائيلي

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وكالات


قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم هو استكمال لفشل أهداف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني.


وأضافت الحركة في بيان اليوم الأحد، أن عودة النازحين واستمرار تبادل الأسرى والانسحاب من نتساريم دحضت كذبة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتحقيق النصر الكامل.


ولفتت إلى أن محاولات الاحتلال بسط سيطرته على قطاع غزة وتقسيمه باءت بالفشل أمام بسالة المقاومة وصمود الشعب الفلسطيني.


وشددت على أن غزة ستبقى أرضًا محررة بسواعد أهلها ومجاهديها ومحرمة على الغزاة المحتلين وأي قوة خارجية، وفق قولها.


وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من محور نتساريم وسط قطاع غزة.

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حماس الاحتلال الإسرائيلي محور نتساريم تبادل الأسرى بنيامين نتنياهو
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