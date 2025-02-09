"لديه خطة ملموسة".. ترامب يكشف عن تفاصيل اتصاله الهاتفي مع بوتين

(وكالات)

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن تواصله هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست" عن ترامب قوله إنه تحدث مع بوتين حول وقف النزاع، دون أن يفصح عن عدد المحادثات التي جرت بينهما، مكتفيًا بالقول: "من الأفضل ألا أقول".

وأكد ترامب، خلال حديثه للصحيفة، أن الرئيس الروسي يسعى إلى وضع حد لإراقة الدماء، مشددًا على أن لديه "خطة ملموسة" لإنهاء الحرب، لكنه رفض الكشف عن تفاصيلها.

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن بوتين مستعد لإجراء مكالمة مع ترامب، وأن موسكو تنتظر موقفًا رسميًا من واشنطن بهذا الشأن.

وفي سياق متصل، أعلن ترامب عن احتمال لقائه بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الأيام المقبلة، في إطار جهود لحل الأزمة المستمرة منذ أكثر من عامين.

وأضاف ترامب بلهجة حاسمة: "آمل أن يتحقق ذلك سريعًا. الناس يموتون كل يوم. هذه الحرب مأساوية للغاية في أوكرانيا، وأريد إنهاء هذا الأمر اللعين".