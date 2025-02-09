مصادر إسرائيلية: نتنياهو قد يسعى لعرقلة اتفاق غزة

وكالات

نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مصادر إسرائيلية قولها، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يسعى إلى وضع عراقيل تؤدي إلى انهيار صفقة التبادل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأضافت المصادر أن الفريق الذي يزور العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد لن يدفع باتجاه المرحلة الثانية التي لا يريدها نتنياهو، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء أرسل فريق مفاوضات بصلاحيات "ناقصة" ومن دون القدرة على فعل أي شيء.

وأشارت المصادر الإسرائيلية إلى أن نتنياهو يعتقد أن مشاهد الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة أثرت سلبًا على استطلاعات الرأي، موضحة أن لافتات كتائب القسام الاستهزائية بالنصر المطلق تجعل نتنياهو يظن ألا حكومة له إن أكمل الصفقة.

وأفادت بأن حركة حماس قد لا تكمل الصفقة إذا شعرت أن نتنياهو يسعى إلى عرقلتها ولن يمضي نحو المرحلة الثانية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد قال لقناة "فوكس نيوز"، إن "إسرائيل ستكون قد أخرجت 75% من الأسرى الأحياء الأسبوع المقبل وستحقق النصر التام على حماس"، وفق وصفه.

وسلمت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أمس السبت، 3 أسرى إسرائيليين للصليب الأحمر الدولي ضمن الدفعة الخامسة من صفقة طوفان الأحرار، وهم أور ليفي (34 عامًا)، وإيلي شرابي (52 عامًا)، والألماني الإسرائيلي أوهاد بن عامي (56 عامًا).

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ويتكون من 3 مراحل، تمتد المرحلة الأولى منه إلى ستة أسابيع، وتشمل الإفراج عن 33 أسيرًا إسرائيليًا من غزة (غير التايلانديين)، في مقابل الإفراج عن نحو 1900 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.