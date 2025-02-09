نتنياهو: فكرة قيام دولة فلسطينية انتهت بعد 7 أكتوبر

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقناة "فوكس نيوز"، "لن نسمح بوجود منظمة ملتزمة بتدميرنا، وفكرة قيام دولة فلسطينية انتهت بعد 7 أكتوبر".

وأضاف نتنياهو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن إسرائيل صغيرة جدًا وهو محق ولا يمكننا أن نكون أصغر من ذلك.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، "حصلنا على اتفاقيات أبراهام لأننا تجاوزنا الفلسطينيين"، مشيرًا إلى أن السلام يأتي من خلال القوة فعندما نكون أقوياء جدًا ونقف معًا فإن الاعتراضات ستتغير.

وأثار ترامب جدلًا واسعًا، الاثنين الماضي، فعند سؤال أحد الصحفيين له في المكتب البيضاوي عما إذا كان سيدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية، قال الرئيس الأمريكي إن "إسرائيل صغيرة جدًا".