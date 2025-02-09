بعد أكثر من عام.. عودة 5 عمال تايلانديين من غزة إلى بلادهم

وكالات

عاد 5 عمال تايلانديين إلى بانكوك، اليوم الأحد، بعد أن تم الإفراج عنهم من قبل حركة "حماس" عقب احتجازهم لأكثر من عام في غزة، وفقا لروسيا اليوم.

ووصل العمال الـ5 الذين أطلق سراحهم إلى مطار سوفارنابومي الدولي، إذ استقبلوا بحفاوة من قبل أفراد عائلاتهم، الذين لم يتمالك بعضهم دموعه عند اللقاء.

كان من بين الحاضرين في المطار وزير الخارجية التايلاندي ماريس ساجنيامبونجسا، بالإضافة إلى السفير الإسرائيلي في تايلاند، إذ شاركا في استقبال العمال الذين تم تحريرهم في 30 يناير الماضي كجزء من صفقة التبادل.

العمال المحررون هم: "ساروساك رومناو، 32 عاما، وتشاتشارا سرياوان، 33 عاما، وساتيان سوونناكام، 35 عاما، وبونجساك ثاينا، 36 عاما، وبانوات سايثاو، 27 عاما".

وهذه المجموعة تعتبر الدفعة الثانية من المحتجزين التايلانديين الذين يتم إطلاق سراحهم منذ اندلاع الحرب.

فخلال وقف إطلاق النار السابق في نوفمبر 2023، تم تحرير 23 تايلانديا في صفقة تفاوضت عليها تايلاند مع حركة "حماس" بدعم من قطر وإيران.

قبل عودتهم إلى تايلاند، خضع العمال الـ5 لفحوصات طبية في مستشفى قرب تل أبيب، كما رافق 4 منهم أحد أقاربهم في وقت سابق من الأسبوع، وتم تمويل رحلة العودة من قبل الحكومة الإسرائيلية، وفقا لما أعلنته السفارة التايلاندية في تل أبيب.