نتنياهو: خطة ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين يُمكنها أن تُغير كل شيء في غزة

وكالات

عاجل أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين يمكنها أن تُغير كل شيء في قطاع غزة، بحسب ما ذكرته العربية في نبأ عاجل قبل قليل.

يذكر أن وزير العدل الفلسطيني شرحبيل الزعيم، أكد أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بتهجير الفلسطينيين تحمل مخالفات جسيمة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتحريضا على ارتكاب جرائم حرب كالتهجير القسري والتطهير العرقي.

وأكد خلال اجتماعه السبت، في رام الله مع وفد لجنة الأمن والدفاع في برلمان الاتحاد الأوروبي برئاسة ماري زيمرمان، وبحضور رئيس بعثة الشرطة الأوروبية كارين ليمدال، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، ورئيس الوزراء محمد مصطفى والقيادة الفلسطينية، رفضت خطط الرئيس الأمريكي المتعلقة بتهجير الشعب الفلسطيني أو جزء منه.

وأشار إلى ما أصدره "الكنيست" الإسرائيلي من قوانين تتعلق بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في الشرق الأدنى "أونروا"، وما تسببه هذه القوانين من زيادة في معاناة اللاجئين الفلسطينيين.

وأطلع الوزير الفلسطيني، الوفد الأوروبي على آخر المستجدات في دولة فلسطين، وتحديدا الأوضاع السياسية والإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر.