بمرسوم حكومي.. سحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة

وكالات

أعلنت الحكومة الكويتية، اليوم الأحد، عن سحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة، بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.

وجاء في نص المرسوم: أنه بناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، تسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة وممن يكون قد اكتسبها معهن بطريقة التبعية"، وفقا لروسيا اليوم.

وكانت الكويت قد أدخلت تعديلات على قانون الجنسية في سبتمبر الماضي، في إطار حملتها، وألغت بعض الحالات التي يتم فيها اكتساب الجنسية بالتبعية.

وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، الهدف منه الحفاظ على "الهوية الوطنية وتحقيق الاستقرار وحماية النسيج الوطني"، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.