مسؤولون بالبيت الأبيض: ترامب ألغى التصاريح الأمنية لـ أنتوني بلينكن وجيك سوليفان

وكالات

قال مسؤولون بالبيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ألغى التصاريح الأمنية لوزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي السابق جيك سوليفان.

يأتي ذلك بعد يوم من إلغاء ترامب التصاريح الأمنية لسلفه جو بايدن ووقف الإحاطات المخابراتية اليومية المقدمة له، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف المسؤولون، أن ترامب ألغى أيضا التصاريح الأمنية لليزا موناكو نائبة وزير العدل في عهد بايدن، التي ساعدت في تنسيق تعامل وزارة العدل مع الهجمات التي وقعت في 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول.

وقال المسؤولون، إن ترامب ألغى أيضا التصاريح الأمنية للمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس، والمدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج، اللذين قادا قضايا ضد ترامب.

في حين أن إلغاء التصاريح الأمنية قد لا يكون له تأثير فوري، إلا أنه يمثل دلالة أخرى على اتساع هوة الخلاف في واشنطن.

ومن المعتاد أن يتلقى الرؤساء الأمريكيون السابقون إحاطات مخابراتية كي يتسنى لهم تقديم المشورة للرؤساء الحاليين بشأن الأمن القومي والسياسة الخارجية.

وفي عام 2021، ألغى بايدن التصريح الأمني ​​لترامب، الذي كان آنذاك رئيسا سابقا.

وفي الشهر الماضي، ألغى وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث الحماية الشخصية الأمنية والتصريح الأمني ​​لمارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق.

وأصبح ميلي الذي شغل منصب رئيس هيئة الأركان خلال فترة من ولاية ترامب الأولى منتقدا بارزا لترامب بعد تقاعده في عام 2023 أثناء إدارة بايدن.