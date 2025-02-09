زعيم كوريا الشمالية يتهم واشنطن بإثارة النزاعات في العالم وإطالة أمد الصراع بأوكرانيا

وكالات

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إن الولايات المتحدة تثير النزاعات المسلحة في مختلف أنحاء العالم.

ووفقا له، تعمل واشنطن مع حلفائها الغربيين لإطالة أمد الصراع في أوكرانيا في محاولة فاشلة لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، بحسب روسيا اليوم.

وأشار كيم، خلال زيارته إلى وزارة الدفاع للاحتفال بالذكرى الـ77 لتأسيس الجيش الكوري الشمالي، إلى أن واشنطن غاطسة في طموحها الوهمي" للحفاظ على عالم أحادي القطب ومواصلة هيمنتها على العالم.

وأكد زعيم كوريا الشمالية، أن محور التوتر الدولي الرئيسي، سيبقى الصراع في أوكرانيا والأزمة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قطاع غزة وسوريا، التي أصبحت العام الماضي ساحة للصراعات والمواجهات الجيوسياسية العالمية .

وشدد على أن بلاده ستواصل دعم روسيا، وفقا لروح معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولتين.

وتطرق كيم إلى الوضع في منطقة شبه الجزيرة الكورية، وقال إن بلاده لا تريد تصاعد التوتر هناك لكنها مضطرة إلى اتخاذ تدابير مضادة للحفاظ على التوازن العسكري في المنطقة.

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي معارضته نشر وسائل حربية أمريكية استراتيجية في شبه الجزيرة الكورية، وللمناورات التي يشارك في الجيش الأمريكي هناك وكذلك لتشكيل نسخة آسيوية من الناتو.

وأكد على ضرورة تعزيز الجاهزية القتالية لجيش بلاده والاستمرار في سياسة مواصلة تطوير القدرات النووية، للتصدي لأي تغييرات في الوضع الأمني.

ونوه بوجود سلسلة من الخطط الجديدة لتعزيز "جميع وسائل الردع في البلاد"، لكنه لم يكشف تفاصيل هذه الخطط.