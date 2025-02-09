انتشال جثث 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في ألاسكا الأمريكية

وكالات

نجحت السلطات في ولاية ألاسكا الأمريكية، اليوم الأحد، في انتشال جثث 10 أشخاص كانوا قد لقوا حتفهم إثر تحطم طائرة كانت تقلهم، بحسب سكاي نيوز.

أعلنت سلطات ولاية ألاسكا، انتشال جثث جميع الأشخاص العشرة الذين لاقوا حتفهم عندما تحطمت طائرتهم الصغيرة على الجليد في بحر بيرينج.

قالت إدارة الإطفاء التطوعية في مدينة "نوم" بالولاية، إنه تم انتشال الجثث عبر صفحتها على فيسبوك ظهر السبت.

كانت فرق الإنقاذ تسابق الزمن لانتشال الجثث قبل وصول عاصفة شتوية متوقعة إلى المنطقة.

كانت الطائرة ذات المحرك التوربيني الأحادي تابعة لشركة بيرينج إير، وكانت في طريقها من أونالاكلِيت إلى مجتمع نوم عندما اختفت ظهر الخميس.

تم العثور عليها في اليوم التالي بعد بحث مكثف، حيث لقي جميع الركاب التسعة والطيار حتفهم.