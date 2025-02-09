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بقوة 7.6 درجة.. زلزال يضرب بحر الكاريبي وتحذيرات من احتمال اجتياح تسونامي

03:06 ص الأحد 09 فبراير 2025

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وكالات

وقع زلزال بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، في منطقة البحر الكاريبي، وفقا لروسيا اليوم.

وحذر مركز رصد الزلازل من حدوث تسونامي، نتيجة الزلزال دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال وقع بعد الساعة 6:30 بالتوقيت المحلي على بعد نحو 125 كيلومترا جنوب غربي مدينة جورج تاون في جزر كايمان على عمق نحو 6 أميال في قلب البحر الكاريبي.

وتم إطلاق تحذير من حدوث موجات تسونامي، خصوصا في كوبا وجامايكا والمكسيك وكوستاريكا وهايتي.

كما تأثر بالتحذير من أمواج التسونامي كل من جزر كايمان وهندوراس وجزر البهاما وبليز وبنما ونيكاراجوا وجواتيمالا، وفقا لمركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ.

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