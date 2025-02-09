أليكسي بوشكوف: ترامب يُهاجم وكالة التنمية الدولية لأنها معقل لخصومه

وكالات

اعتبر العضو في مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهاجم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لأنها تعتبر معقلا لخصومه، وفقا لروسيا اليوم.

كتب بوشكوف على "تليجرام"، أن دونالد ترامب حل وكالة التنمية الدولية ليس كونها ليست على هواه، بل لأنها كانت معقلا لخصومه السياسيين.

تابع أن الوكالة المدربة في مجال تمويل المعارضة والصحفيين في دول ذات أنظمة لا تروق للولايات المتحدة، كانت تمول وسائل الإعلام الغربية التي كانت تشن حملة تشهير ضد ترامب في الولايات المتحدة وفي الغرب بشكل عام.

واعتبر أنه في حال مواصلتها لأنشطتها بهذا الاتجاه، كان سيؤدي ذلك إلى تقويض النظام القائم في الولايات المتحدة نفسها والتغيير لاستبدال ترامب.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن عن تعيين وزير الخارجية ماركو روبيو، قائما بأعمال مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التي تعتزم الإدارة الأمريكية الجديدة مراجعة أنشطتها وفحص نفقاتها المالية، وقررت الإدارة تعليق عمل الوكالة حتى إتمام الإجراءات المخطط لها.